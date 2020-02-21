Даты саммита "нормандской четверки" пока нет, надо реализовать договоренности встречи в Париже

В Кремле заявили, что новый саммит в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Украине нужно проводить после того, как будут реализованы договоренности парижского саммита "четверки".

На вопрос журналистов, нет ли даты проведения в Берлине в апреле саммита "нормандской четверки" и обсуждался ли данный вопрос в ходе прошедшего телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил: "Нет, конкретной даты нет".

"До саммита необходимо четко понять, в какой степени и как были реализованы договоренности, достигнутые во время парижского саммита", - отметил Песков.