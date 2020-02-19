Политика

14:56 19.02.2020

Комитет Рады по нацбезопасности решил закрыть для прессы заседание по вчерашней атаке боевиков на Луганщине

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Комитет Рады по нацбезопасности решил закрыть для прессы заседание по вчерашней атаке боевиков на Луганщине

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проведет заседание в среду в закрытом режиме.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", объявление об этом появилось на дверях комитета за полчаса до начала заседания.

Заместитель руководителя комитета Марьяна Безуглая пояснила журналистам, что закрытый режим заседания связан с тем, что рассматриваемый вопрос - "специфический".

"Сегодня несколько специфическое заседание, поскольку мы заслушиваем в закрытом режиме отчёты об обострении, соответственно оно проходит в закрытом варианте", - сказала она.

Как ранее сообщалось, член комитета народный депутат из фракции Слуга народа Ирина Верещук заявляла, что заседание комитета будет открытым и приглашала на него журналистов.

По ее словам, комитет планирует рассмотреть атаку боевиков на позиции ВСУ в Луганской области во вторник, в результате которой погиб украинский военнослужащий.

Ожидается, что на заседание комитета придет министр обороны, представители Генштаба ВСУ и СНБО.

Теги: #верховная_рада #оос
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