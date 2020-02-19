Кабмин создаст Коордцентр по вопросам промышленности вместо Нацкомитета по промразвитию

Кабинет министров Украины с целью разработки действенных механизмов реализации промышленной политики создаст Координационный центр по вопросам промышленности во главе с премьер-министром с одновременной ликвидацией Национального комитета по развитию промышленности во избежание дублирования функций.

Постановление о создании такого Коордцентра утверждено на заседании правительства в среду, написал в "Телеграмм-канале" депутат Алексей Гончаренко.

В состав Коордцентра в качестве заместителей его главы должны, в частности, войти министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, другие члены Кабмина, руководители Гостаможслужбы и ГНС, Госстата, а также главы НБУ и АМКУ (по согласию), представители Верховной Рады, промышленности и отраслевых ассоциаций, международные эксперты и представители ГО (все – по согласию).

Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, в 2019 году падение производства в стране составило 1,8% к 2018 году, а, согласно данным Госстата, за 11 месяцев 2019 года индекс промпродукции составил 98,8%.

В том числе в добывающей промышленности в январе-ноябре падение производства на 1,7% вызвано, в частности, недостаточным спросом в сочетании с негативным влиянием укрепления гривни на конкурентоспособность украинских производителей, нестабильностью заказов (в первую очередь машиностроителей), активной модернизацией (с остановками на капремонты или замену оборудования), высокой конкуренцией со стороны импорта и продолжением негативного влияния запрета РФ на ввоз некоторой продукции украинского машиностроения.

В числе факторов падения в машиностроении (за 11 месяцев-2019 на 4,8%) в пояснительной записке также называется, в частности, высокая конкуренция, действие запрета РФ на ввоз продукции, нестабильность заказов.

Причинами падения в метпроизводстве за этот период на 2,5%, в частности, указаны ухудшение мировой конъюнктуры, повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузоперевозки, рост тарифов на передачу электроэнергии, нехватка портовых мощностей.

"Обеспечение роста отечественного промпроизводства и производительности труда требуют координационных действия правительства, представителей промышленности, Верховной Рады с целью разработки действенных механизмов реализации промышленной политики, реагирования и устранения кризисных ситуаций", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Кабмин утвердит положение о Координационном центре по вопросам промышленности. Он будет временным консультационно-совещательным органом, основными задачами которого, в частности, станет изучение и мониторинг экономических процессов в промсекторе, выработка обобщенной позиции о приоритетах государственной промполитики.

Заседания Центра проводятся по решению его главы по необходимости, но не реже двух раз в год, при этом возможны заседания в режиме видеоконференции.

Как сообщалось, в октябре 2016 года правительство Владимира Гройсмана создало Нацкомитет развития промышленности как совещательно-консультативный орган во главе с премьер-министром. В частности, при участии Нацкомитета был разработан механизм частичной компенсации аграриям стоимости отечественной сельхозтехники.