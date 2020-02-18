Зеленский: бой на Донбассе не изменит курс на прекращение войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что произошедший бой на Донбассе не изменит его курс на прекращение войны.

"Хочу вам сказать, что у нас мощная армия, провокации бывают, армия соответствующим образом сильно ответила. Ситуация полностью контролируемая нашей армией, начальником Генштаба. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Мы идем уверенно, приближаемся к прекращению войны и к миру", - сказал он на брифинге в Офисе президента во вторник после заседания СНБО.

Зеленский также выразил соболезнования в связи с гибелью украинского военного и пожелал выздоровления раненым.