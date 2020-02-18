События

13:13 18.02.2020

Начгенштаба Хомчак: один украинский боец погиб, трое ранены и двое контужены в результате атаки боевиков в Луганской области

1 мин читать
Начгенштаба Хомчак: один украинский боец погиб, трое ранены и двое контужены в результате атаки боевиков в Луганской области

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уточнил, что в результате атаки боевиков на позиции ООС на Донбассе во вторник утром погиб один украинский военнослужащий, трое получили ранения, еще двое были контужены.

"В результате столкновения один погиб военнослужащий, к сожалению, трое ранены, двое контужены. Раненные и контуженные сейчас в лечебных учреждениях, им оказывается помощь", - сказал Хомчак на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве во вторник.

Начальник Генштаба отметил, что с 10:00 утра боевики запросили "режим тишины", сейчас на участке работает совместный центр координации и контроля для того, что украинская сторона могла забрать тело своего погибшего, а боевики – тела своих.

"Потери противника подтверждены: 4 человека погибли, 6 – ранены. Сейчас ситуация стабильна, огонь прекращен. Ситуация контролируема, все резервы, все подразделения работают с согласно принятыми ранее решениями", - подчеркнул Хомчак.

 

Теги: #оос #хомчак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:13 18.02.2020
Зеленский: бой на Донбассе не изменит курс на прекращение войны

Зеленский: бой на Донбассе не изменит курс на прекращение войны

11:58 18.02.2020
МИД Украины призывает международное сообщество осудить атаку боевиков на позиции ООС на Донбассе

МИД Украины призывает международное сообщество осудить атаку боевиков на позиции ООС на Донбассе

10:54 18.02.2020
"Евросолидарность" требует заслушать в Раде министра обороны и начальника Генштаба из-за военной эскалации вблизи Золотого

"Евросолидарность" требует заслушать в Раде министра обороны и начальника Генштаба из-за военной эскалации вблизи Золотого

10:48 18.02.2020
Зеленский: по ситуации на Донбассе собираем СНБО, будем принимать решение о дальнейших шагах

Зеленский: по ситуации на Донбассе собираем СНБО, будем принимать решение о дальнейших шагах

10:26 18.02.2020
Боец ВСУ погиб, четверо ранены в результате произошедшего на Луганщине утреннего боя – штаб ООС

Боец ВСУ погиб, четверо ранены в результате произошедшего на Луганщине утреннего боя – штаб ООС

09:10 18.02.2020
Боевики атаковали позиции ООС на Донбассе на линии разграничения. Идет бой, есть потери среди украинских военных – штаб ООС

Боевики атаковали позиции ООС на Донбассе на линии разграничения. Идет бой, есть потери среди украинских военных – штаб ООС

07:11 18.02.2020
Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

19:06 17.02.2020
Боевики обстреливали позиции ВСУ на Донбассе в понедельник из крупнокалиберных минометов и различных гранатометов

Боевики обстреливали позиции ВСУ на Донбассе в понедельник из крупнокалиберных минометов и различных гранатометов

18:30 17.02.2020
Возле Станицы Луганской правоохранители обнаружили российский термобарический заряд для гранатомета

Возле Станицы Луганской правоохранители обнаружили российский термобарический заряд для гранатомета

13:32 17.02.2020
Нардеп Гнатенко: План совместного патрулирования на Донбассе поможет прекратить обстрелы

Нардеп Гнатенко: План совместного патрулирования на Донбассе поможет прекратить обстрелы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Место обсервации эвакуированных из Уханя будет под круглосуточной защитой правоохранителей – Скалецкая

Во вторник до полудня в Киеве пройдет заседание СНБО с участием руководства Генштаба ВСУ, МВД и СБУ – Офис президента

Боевики атаковали позиции ООС на Донбассе на линии разграничения. Идет бой, есть потери среди украинских военных – штаб ООС

Боевики обстреливали позиции ВСУ на Донбассе в понедельник из крупнокалиберных минометов и различных гранатометов

Задержанные пограничниками РФ украинские рыбаки должны быть отпущены домой после завершения административного ареста на 10 дней – глава Госпогранслужбы

ПОСЛЕДНЕЕ

Британия намерена эвакуировать соотечественников с лайнера Diamond Prinсess

Сингапур направит $4,6 млрд на поддержку экономики и борьбу с коронавирусом, отложит повышение налога на товары и услуги

Место обсервации эвакуированных из Уханя будет под круглосуточной защитой правоохранителей – Скалецкая

Более 100 тонн гуманитарной помощи направил МККК в ОРДЛО – Госпогранслужба Украины

Во вторник до полудня в Киеве пройдет заседание СНБО с участием руководства Генштаба ВСУ, МВД и СБУ – Офис президента

Власти ряда стран эвакуируют своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess

ВОЗ предостерегает от чрезмерных тотальных мер в борьбе с коронавирусом

Число больных пневмонией нового типа в КНР превысило 72 тыс., скончались 1 868 человек

Главы минобороны Южной Кореи и США обсудят в Вашингтоне совместную оборонную позицию

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА