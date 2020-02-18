Выручка Apple во II финквартале будет ниже ожидавшегося уровня из-за коронавируса

Американская Apple Inc. предупредила инвесторов о том, что ее выручка во втором финансовом квартале (заканчивается 30 марта) не достигнет объявленных ранее значений из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.

Как сообщила компания, все мощности по производству iPhone находятся за пределами провинции Хубэй, которая является эпицентром заболевания, и все они возобновили работу. Однако предприятия восстанавливают деятельность более медленными темпами, чем ожидалось. Это стало причиной временного ограничения поставок смартфонов по всему миру.

Apple также отметила сокращение спроса на свою продукцию в Китае из-за того, что расположенные в стране розничные магазины компании и ее партнеров остаются закрытыми или работают по сокращенному графику, а их посещаемость сильно упала.

Китай является третьим по величине розничным рынком для iPhones после США и Европы.

За пределами КНР спрос на продукцию компании остается высоким, на уровне ожиданий, отмечается в сообщении.

В конце января компания дала прогноз, в котором оценивала выручку в текущем квартале в районе $63-67 млрд. Тогда ожидалось, что производство в КНР будет полностью возобновлено к 10 февраля.

Котировки акций Apple по итогам торгов в понедельник практически не изменились - $324,95. Капитализация компании с начала текущего года выросла более чем на 10%.