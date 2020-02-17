В "Голосе" депутатам, желающим посетить парад в Москве, предложили остаться там

В "Голосе" предлагают депутатам, желающим поехать в Москву на парад 9 мая, не возвращаться в Украину, заявляет заместитель главы одноименной фракции Ярослав Железняк.

"Хотелось бы отреагировать на ту провокацию, которая звучала от одного из представителей фракции о делегации в Москву. Давайте открыто, если есть такое неудержимое желание пойти и поклониться Путину, то они могут самостоятельно сформировать эту делегацию, желательно взять билет в один конец, и убежден, что если они останутся в Кремле, они будут значительно естественней и реалистичней выглядеть там, чем в украинском парламенте. Я думаю, что это будет выход из ситуации", - заявил заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Как сообщалось, представитель ОПЗЖ Вадим Рабинович на согласительном совете руководителей фракций и групп парламента в понедельник в Киеве предложил Верховной Раде сформировать парламентскую делегацию для участия в параде в Москве.