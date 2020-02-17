Политика

11:57 17.02.2020

Встреча в верхах в "нормандском формате" обсуждается, конкретных дат нет – Песков

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Встреча в верхах в "нормандском формате" обсуждается, конкретных дат нет – Песков

Никакой конкретики по срокам проведения в Берлине нового саммита в "нормандском формате" пока нет, заявили в Кремле.

"Пока точного понимания нет", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что нет ясности и по тому, в каком месяце может пройти встреча.

На уточняющий вопрос, состоится ли вообще такая встреча, пресс-секретарь ответил: "Она обсуждается".

"Для проведения такой встречи, как минимум, нужно перечитать парижские документы и попробовать осмыслить, было ли что-то сделано", - добавил Песков.

По его словам, "в данном случае не должно быть места каким-то лишним оценкам, трактовкам". "В данном случае идет речь о конкретных документах", - отметил пресс-секретарь президента.

Теги: #нормандский_формат #песков
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