Политика

13:09 16.02.2020

Нардеп Гончаренко призвал жителей Кубани вспомнить о своей независимости

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Нардеп Гончаренко призвал жителей Кубани вспомнить о своей независимости

16 февраля 1918 была провозглашена независимость Кубанской народной республики, рассказал народный депутат Алексей Гончаренко в своем YouTube-канале и поздравил с этим праздником этнических украинцев этого региона.

«Почему нам важно помнить о Кубани?  Кубань — это, по сути, еще одна форма украинской государственности. Эта территория испокон веков связана с Украиной и украинцам. Наша история не может быть полной без упоминания о Кубани, Зеленый, Малиновый клинья и все другие земли, заселенные украинцами.

В то же время, Кубань — это напоминание о том, что может произойти, если мы перестанем сопротивляться. Идентичность кубанцев была стерта в результате преступной политики жестокой ассимиляции Кремля, которую он проводил по всем покоренным народам. Традицию настоящего казачества заменили «ряжеными». Потому что казаками не могут себя называть те, кто прислуживает кремлевском царю и борется против всех, кто стремится к свободе. Россия — тюрьма народов, а Кубань, безусловно, станет нашим «островом свободы»», — сказал Гончаренко.

В октябре народные депутаты Украины во главе с Алексеем Гончаренко создали депутатское объединение, которое будет заниматься возвратом в украинское социальное и культурное поле этнических территорий, в частности Кубани.

 

Теги: #гончаренко #кубань
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