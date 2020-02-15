В Украине не замороженный, а горячий конфликт, о котором хотят забыть - президент Эстонии

В Украине не замороженный, а горячий, но забытый конфликт, считает президент Эстонии Кёрсти Кальюлайд.

"В Украине не замороженный конфликт, в ней забытый конфликт, потому что многие люди хотят забыть его. Но это не замороженный, а очень горячий, продолжающийся конфликт - я могу заверить вас в этом", - сказала она в субботу, выступая на украинском ланче, организованном Фондом Виктора Пинчука и YES в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом она подчеркнула, что наличие верховенства права является главным условием для иностранных инвестиций в Украину.

"Потому что Европа полна денег, не находя, куда их инвестировать, чтобы получить что-то взамен, а Украина готова идти, полна потенциала, но ей не хватает этой одной вещи - верховенства права", - отметила президент Эстонии.

"Но что меня беспокоит - это то, что мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счёт Украины... Что-то делается, это немало - обмен заключёнными... Но это периодический шаг, война продолжается, Крым остаётся оккупированным", - резюмировала Кальюлайд.

15 февраля 2020 Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская европейская стратегия (YES) проводят 4-й Украинский ланч в Мюнхене на тему "Украина, которая движется вперед", который организован по случаю Мюнхенской конференции по безопасности. Фонд и YES уже более 15 лет организуют площадки для обсуждения европейского будущего Украины и глобального контекста.