Политика

17:11 15.02.2020

В Украине не замороженный, а горячий конфликт, о котором хотят забыть - президент Эстонии

2 мин читать
В Украине не замороженный, а горячий конфликт, о котором хотят забыть - президент Эстонии

В Украине не замороженный, а горячий, но забытый конфликт, считает президент Эстонии Кёрсти Кальюлайд.

"В Украине не замороженный конфликт, в ней забытый конфликт, потому что многие люди хотят забыть его. Но это не замороженный, а очень горячий, продолжающийся конфликт - я могу заверить вас в этом", - сказала она в субботу, выступая на украинском ланче, организованном Фондом Виктора Пинчука и YES в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом она подчеркнула, что наличие верховенства права является главным условием для иностранных инвестиций в Украину.

"Потому что Европа полна денег, не находя, куда их инвестировать, чтобы получить что-то взамен, а Украина готова идти, полна потенциала, но ей не хватает этой одной вещи - верховенства права", - отметила президент Эстонии.

"Но что меня беспокоит - это то, что мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счёт Украины... Что-то делается, это немало - обмен заключёнными... Но это периодический шаг, война продолжается, Крым остаётся оккупированным", - резюмировала Кальюлайд.

15 февраля 2020 Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская европейская стратегия (YES) проводят 4-й Украинский ланч в Мюнхене на тему "Украина, которая движется вперед", который организован по случаю Мюнхенской конференции по безопасности. Фонд и YES уже более 15 лет организуют площадки для обсуждения европейского будущего Украины и глобального контекста.

Теги: #кальюлайд #эстония
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:08 11.02.2020
ЕС и НАТО должны сохранять текущую политику в отношении России - глава МИД Эстонии

ЕС и НАТО должны сохранять текущую политику в отношении России - глава МИД Эстонии

17:57 02.02.2020
Президент Эстонии считает действующим Тартуский мирный договор, но выступает против "перерисовывания"

Президент Эстонии считает действующим Тартуский мирный договор, но выступает против "перерисовывания"

17:42 02.02.2020
Спикер парламента Эстонии обвинил РФ в аннексии эстонских территорий

Спикер парламента Эстонии обвинил РФ в аннексии эстонских территорий

13:15 02.02.2020
МИД Эстонии упрекнул РФ в отказе признания Тартуского мирного договора

МИД Эстонии упрекнул РФ в отказе признания Тартуского мирного договора

06:37 02.02.2020
В Эстонии партия министра иностранных дел призвала президента не отправляться в Москву на празднование Дня Победы

В Эстонии партия министра иностранных дел призвала президента не отправляться в Москву на празднование Дня Победы

04:41 30.01.2020
Парламент Эстонии одобрил проект пенсионной реформы и по доверию правительству

Парламент Эстонии одобрил проект пенсионной реформы и по доверию правительству

10:17 09.01.2020
Эстония, Латвия и Финляндия в январе начали торги газом, поставляемым через Balticconnector

Эстония, Латвия и Финляндия в январе начали торги газом, поставляемым через Balticconnector

00:44 22.12.2019
Джонсон обещает избежать Brexit без договора с ЕС

Джонсон обещает избежать Brexit без договора с ЕС

17:58 17.12.2019
Оснований для смягчения антироссийских санкций нет, считает президент Эстонии

Оснований для смягчения антироссийских санкций нет, считает президент Эстонии

14:20 12.12.2019
Украина пока не является членом ЕС и НАТО, но она не одинока - посол Эстонии

Украина пока не является членом ЕС и НАТО, но она не одинока - посол Эстонии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в Мюнхене обсудил с генсекретарем НАТО предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями

Зеленский призвал начать привлечение средств в Фонд восстановления Донбасса

Зеленский: Украина сделает все для проведения следующего саммита в нормандском формате в апреле

Зеленскому не нравится, что вопрос Крыма не обсуждается сейчас ни в каком формате, и считает, что США могли бы сыграет в этом свою роль

Зеленский: без Украины нельзя обсуждать какие-либо планы по прекращению войны и возврату территорий

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский считает, что проблемы человечества должны решать все его представители, а не только "избранные" страны

Корниенко рассказал об идеологии "Слуги народа" – "украинском центризме"

Зеленский в Мюнхене обсудил с генсекретарем НАТО предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями

Зеленский призвал начать привлечение средств в Фонд восстановления Донбасса

Зеленский: Украина сделает все для проведения следующего саммита в нормандском формате в апреле

"Слуга народа" начнёт выпускать партийную газету

Зеленский: другой площадки, кроме Нормандского формата, который породил Минский процесс, сейчас не существует, он дает хоть какие-то результаты

Зеленскому не нравится, что вопрос Крыма не обсуждается сейчас ни в каком формате, и считает, что США могли бы сыграет в этом свою роль

Зеленский: без Украины нельзя обсуждать какие-либо планы по прекращению войны и возврату территорий

Зеленский об истории с блокированием военной помощи США: нужно было тактически выиграть без ухудшения отношений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА