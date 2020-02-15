Политика

12:46 15.02.2020

Макрон полагает, что Россия продолжит попытки влиять на выборы во Франции и дестабилизировать западные демократии

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Макрон полагает, что Россия продолжит попытки влиять на выборы во Франции и дестабилизировать западные демократии

Российская сторона не откажется от попыток повлиять на выборы во Франции, заявил в субботу французский президент Эмманюэль Макрон.

"Россия действует агрессивно. И я думаю, что в ближайшие месяцы и годы это продолжится", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности, говоря о попытках влиять на ход выборов во Франции.

Как пояснил Макрон, такой прогноз основан на том, что подобная деятельность "не прекращается в один момент, спонтанно". Поэтому, по его словам, РФ продолжит попытки "дестабилизировать западные демократии".

При этом президент Франции подчеркнул, что РФ не единственная страна, которая пытается вмешиваться в выборы. "Есть американские группы, которые пытались влиять на выборы в Европе", - добавил он.

Теги: #мюнхен #рф #франция #макрон #выборы
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