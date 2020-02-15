Общественный хаб появился у партии "Слуга народа"

У партии "Слуга народа" появился общественный хаб.

"Здесь будут и депутаты работать, и их помощники. Здесь можно проводить деловые встречи", - рассказала журналистам заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на презентации хаба в субботу в Киеве.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", хаб находится в конгрессно-выставочном центре "Парковый", недалеко от правительственного квартала в Киеве.

К услугам посетителей хаба - интернет, удобные рабочие места, которые можно использовать для деловых переговоров, поскольку они разделены стильными перегородками. Помещение хаба - просторное, с панорамными окнами на Днепр.

По словам Кравчук, возможно, будет постоянная аккредитация журналистов для работы в хабе.

Народный депутат также показала "образовательный центр" - просторный зал, приблизительно на 100 -120 мест, в котором размещён большой монитор и необходимая аппаратура для проведения тренингов. По её словам, именно здесь будут проходить обучение представителей объединённых территориальных громад (ОТГ).

Кравчук отметила, что сегодня здесь начинается двухдневный тренинг для глав ОТГ и депутатов местных советов по децентрализации.