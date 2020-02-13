Политика

16:59 13.02.2020

США ввели санкции против трех российских предприятий по закону о нераспространении оружия массового поражения

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США ввели санкции против трех российских предприятий по закону о нераспространении оружия массового поражения

Соединенные Штаты с 3 февраля ввели ограничительные меры против трех российских предприятий в рамках американского закона о нераспространении оружия массового поражения, говорится в документе, опубликованном в четверг в "Федеральном реестре" США.

Речь идет о предприятиях: ВПК "НПО Машиностроения", Кумертауском авиационном производственном предприятии и КБП им. А.Г.Шипунова в Туле.

Закон о нераспространении оружия массового поражения касается поставок в Сирию, Иран и КНДР.

Введенные санкции запрещают американским департаментам, министерствам и агентствам закупать или вести переговоры о закупке каких-либо товаров, технологий или услуг этих организаций. Также ведомствам нельзя оказывать помощь этим организациям, а сами организации не смогут участвовать в американских государственных программах помощи. Попавшим под санкции организациям нельзя закупать в США военное оборудование.

Госсекретарь США при необходимости может сделать исключения из этих правил. Принятые меры будут действовать в течение двух лет.

Теги: #рф #санкции #сша
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