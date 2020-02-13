Политика

10:00 13.02.2020

В "Слуге народа" считают возможным проведение реформы децентрализации до местных выборов - Корниенко

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В "Слуге народа" считают возможным проведение реформы децентрализации до местных выборов - Корниенко

Реформу децентрализации власти возможно провести до местных выборов, полагает глава партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко.

"Да, у нас есть план. Можно за две сессии успеть, если планировать в самом начале четвертой сессии 3-4 сентября голосовать 300 (300 голосов за законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти" – ИФ). Четвертая сессия как раз очень удачно начинается – первого сентября, а избирательный процесс (на местных выборах – ИФ) начинается пятого сентября", - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в ближайшие две недели в регионах будут проведены обсуждения законопроекта "О внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти". Парламентарий рассказал, что они пройдут в формате, в котором обсуждался вопрос о рынке земли – на небольших форумах, по нескольку сотен человек.

"Эти обсуждения завершатся 25 февраля большим собранием в Киеве, где будут представители ассоциаций, мэры, руководители местных органов власти, эксперты всевозможные, представители доноров. После него мы будем выходить на концепцию, затем – комиссия по правовой реформе, где все это финализируется. То есть, приблизительно в конце февраля – начале марта мы планируем выйти на текст", - сообщил Корниенко.

Он также рассказал, что параллельно в правительстве дорабатывают перспективные планы объединенных территориальных громад (ОТГ). "Мы им дали такие полномочия - самим их формировать", - отметил народный депутат.

Корниенко также напомнил, что сейчас готовится ко второму чтению законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине", после принятия которого Кабмин сможет внести новый проект административного устройства страны, "в котором и пройдут местные выборы".

Корниенко также рассказал, что основной причиной для отзыва президентом из Верховной Рады законопроекта №2598 "О внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти" стали заявления мэров, которые не одобряли реформу в таком виде".

"Было два заявления мэров: одно на первом этапе внесения, когда президент первый раз внес законопроект (13 декабря 2019 г. – ИФ) – там было около 150 подписантов, на втором этапе – (доработанный законопроект, внесенный в Раду 27 декабря прошлого года – ИФ) – тогда было уже около 300 подписантов… Большинство из них – это мэры, члены ассоциации мэров, главы ОТГ и депутаты ОТГ", - сказал Корниенко.


Полный текст интервью Корниенко будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #корниенко #децентрализация #слуга_народа
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