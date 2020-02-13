Первый зампредседателя фракции "Слуга народа" Корниенко: Наша позиция - "особый статус" ОРДЛО в Конституцию не вписывать

В партии "Слуга народа" остаются на позиции не закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), заявил руководитель партии, первый заместитель председателя одноименной фракции Александр Корниенко.

"Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского – особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона (первого варианта и доработанного, а позже отозванного о внесении изменений в Конституцию по децентрализации – ИФ) были без какого-либо "особого статуса", - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос, как продвигается работа над текстом нового законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", он напомнил, что Верховная Рада продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" до 31 декабря 2020 года включительно.

"Ждем внешнеполитического сигнала от президента", - сказал Корниенко.



Полный текст интервью Корниенко будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".