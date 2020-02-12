Политика

16:09 12.02.2020

Политика санкций ЕС в отношении РФ не изменится, пока не будет прогресса в Минском процессе, заверяет еврокоммисар Варгеи

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Пока не будет прогресса в выполнении Минских соглашений Россией, Европейский Союз не будет менять позицию в вопросе санкций, подчеркивает европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

"Очень важно сохранять линию, которой мы придерживались - что если нет прогресса в Минском процессе, не может быть изменений в нашей политике санкций. Это принципиальная черта, страны-члены поддерживают эту линию. И конечно, это тема, за которой мы постоянно наблюдаем… Но пока не будет прогресса, не будет никакого изменения с нашей стороны", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Полный текст интервью с Варгеи будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #варгеи #санкции_против_рф #еврокомиссар
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