Политика

13:28 12.02.2020

"Голос" предлагает Раде создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий российской вооруженной агрессии

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"Голос" предлагает Раде создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий российской вооруженной агрессии

Партия "Голос" инициирует создание Национального агентства по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации, сообщила народный депутат из одноименной фракции Леся Василенко.

"В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3057 О национальном агентстве по вопросам преодоления последствий российской вооруженной агрессии", - сообщила Василенко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду в Киеве.

По её словам, такое Агентство посчитает все убытки и урон, которые понесла Украина в результате агрессии РФ.

Василенко отметила, что это - вынужденный шаг, чтобы заставить правительство работать, считать и "предоставить гражданам цифру о наших потерях в результате вооруженной агрессии РФ".

Как отметила народный депутат фракции "Голос" Юлия Клименко, российская агрессия на Донбассе и в Крыму принесла Украине "16% убытков ВВП, то есть наше ВВП уменьшилось на 16% в год".

Она подчеркнула, что необходимо "иметь не общие цифры, а конкретные цифры по конкретным убыткам, которые Украина претерпевает.

"Мы понимаем, что на территории Донбасса и Крыма остались значительные природные ресурсы, которые никто не обсчитывал... никто не обсчитывал, нет единого реестра утраченного имущества людьми, переехавших с оккупированных территорий. Соответственно в процессе реинтеграции это должно быть обязательно учтено", - сказала Клименко.

Теги: #нацагентство #агрессия_рф #партия #рада #голос
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