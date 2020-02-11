Плюс один конфликт. Один плюс один – Зеленский о возможном конфликте с Коломойским после обысков СБУ у журналистов "1+1"

Президент Украины Владимир Зеленский допускает обострение конфликта с собственником телеканала "1+1" бизнесменом Игорем Коломойским после обысков, проведенных сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) у журналистов проекта "Деньги" по делу о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

"У меня столько конфликтов со всеми, что, знаете, – плюс один, один плюс один", - сказал Зеленский с улыбкой в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я люблю, кстати, этот канал, потому что там наш продукт, потому что долгие отношения. Это не касается ситуации, которая есть у СБУ с работниками Саши Дубинского. Я считаю, что надо разделять. Ну, будет конфликт, что я могу сделать", - сказал он.

Говоря о расследовании дела о прослушивании главы правительства, Зеленский отметил, что "главный вопрос – кто заказал, второй – кто это сделал, третий – кто выкладывал эту информацию. Надо развязать этот узел".



Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".