Зеленский чувствует вину за ошибки депутатов: "история с собакой некрасивая, человек умный, но молодой"

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что чувствует вину за ошибки и неудачные высказывания народных депутатов из фракции "Слуга народа".

"Для меня, если депутат нашей фракции "зашкварится", тогда я чувствую вину на себе. Потому что это человек из фракции "Слуга народа". Но мы не можем проконтролировать всех депутатов, всех мажоритарщиков. Мы говорили, что будет очищение - и мы должны это делать. Всех честных, сильных ты должен поддерживать, а с другими - спокойно расставаться. Спокойно говорить – "ты не можешь быть лицом нашей партии", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Зеленский назвал "историю с собакой" с участием депутата Евгения Брагара очень некрасивой (1 февраля нардеп от фракции "Слуга народа" Брагар в эфире одного из ток-шоу предложил позвонившей пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы оплатить коммунальные услуги).

"Но в этом случае давайте посмотрим. Я его знаю, я с ним общался, он работал в нашем штабе, он историк, аспирант в Институте Шевченко. Умный человек, но очень молодой. Я всегда поддерживаю молодых людей, но видим, что бывает", - пояснил он.

Президент указал, что ситуация с мажоритарщиками, которых набрали как "людей из народа" является отдельной историей.

"Есть регион, кто хочет, там заполняют данные, давайте их проверять, их проверяли наши штабы. Я смотрел - чистый? Чистый. Справки службы безопасности, МВД - все было чисто. Пока я не пошел в политику, я не мог себе представить, что человек за деньги может менять свою даже не анкету - свою биографию. То есть почистили информацию. Есть такие люди", - отметил он.

Зеленский убежден, что парламентские выборы в Украине должны проводиться по открытым спискам и без мажоритарщиков.

Президент также подчеркнул, что если "Слуга народа" выполнит свои предвыборные обещания, нынешнюю Верховную Раду "никто распускать не будет".



Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".