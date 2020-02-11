Украина будет иметь серьезные и нормальные отношения с США независимо от результатов выборов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на "серьезные, нормальные" отношения с США независимо от исхода президентских выборов в этой стране.

"Мы вышли из этой сложной ситуации таким образом, что следующие 5 лет, как минимум, у нас будут серьезные нормальные отношения с США, лидер как из партий не победил бы на выборах – или это будет представитель демократов, или действующий президент Дональд Трамп", - сказал глава государства в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы не обидели ни одну сторону, мы не дали втянуть себя во внутренний конфликт в США. Они все - и демократы, и республиканцы - уважают наше поведение в этой ситуации", - отметил Зеленский.



Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".