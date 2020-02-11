Политика

13:13 11.02.2020

Зеленский надеется провести выборы на Донбассе осенью, но после вывода иностранных формирований

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Зеленский надеется провести выборы на Донбассе осенью, но после вывода иностранных формирований

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов на Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами во всей стране, но не исключает замораживания конфликта.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" он заявил, что "местные выборы, которые проходят одновременно по всей стране, объединяют страну. Это важный для меня символ". Он подчеркнул при этом, что "выборы на Донбассе возможны только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооруженных формирований".

"Насколько это вероятно? Если мы договоримся, все равно надо будет где-то месяца три, как минимум, для того чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех – и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей". "Я почему-то верю, что это возможно, есть почему-то такое чувство", - сказал глава государства.

По его словам, многое станет понятно после саммита "нормандской четверки", который запланирован на апрель. "Если там будет снова топтание на месте, шансы на местные выборы уменьшатся в разы", - сказал президент.

Говоря об обмене удерживаемых лиц, Зеленский отметил, что "там длинные списки, их надо разбивать". "На той стороне около 200 наших, у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за один раз их вернуть невозможно из-за подготовки документов. Поэтому это процесс будет делиться на несколько обменов", - сказал он.

По мнению президента, замораживание конфликта "ничем не будет отличаться от того, что сейчас происходит". "Разведение по всей линии – это долгий процесс, который займет много лет. Настолько долгий, что вряд ли кто-то из лидеров "Нормандии" останется на своем месте", - сказал он.

Главное, о чем надо думать, считает глава Украинского государства, – это "про людей, которые там живут в войне и про тех, кто уехал, но хочет вернуться". "На оккупированной территории много людей, которые хотят, чтобы их не бросили и поэтому мы обязаны попробовать договориться", - сказал Зеленский.


Полный текст интервью будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #зеленский #ордло #выборы
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