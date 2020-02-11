Политика

13:07 11.02.2020

Зеленский считает, что Россия готова думать над уточнением Минских договоренностей, а прекращение войны станет для РФ "победой над собой"

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Зеленский считает, что Россия готова думать над уточнением Минских договоренностей, а прекращение войны станет для РФ "победой над собой"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация готова "думать" над уточнением текста Минских договоренностей, а прекращение войны на Донбассе станет победой и для самой РФ.

"Я называю это "гибкостью Минска". Все должны понять. Мне кажется, что Германия и Франция это поняли. Мне кажется, я почувствовал настроение, что Россия готова об этом думать. К сожалению, оно так звучит запутанно и дипломатично, но готова об этом думать. Это уже хоть ниточка, возможность об этом говорить, что слушайте, так, как там записано, оно не работает", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Зеленский отметил, что дискуссии о порядке выполнения Минских соглашений в их нынешнем виде или очень сильно будоражат общество внутри Украины, или очень сильно не устраивают Россию, или вне подходов Германии и Франции, которые настаивает, что "давайте всё по Минску".

"И мне кажется, что на последней встрече мы сдвинулись. Мы не прекратили огонь, разумеется, это минус, мы получили людей - это плюс. Но это все равно такой баланс, это не победа, победа в вопросе войны - это конец войны, это мир, это победа, точно, для всех. Я уверен, честно, я не знаю, уверена ли в этом Россия, но я уверен, что это победа для России – конец войны. Это для них победа, не над Украиной, а над собой. Я в этом уверен", - считает он.


Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #рф #зеленский #минский_формат
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