В "Евросолидарности" требуют разблокировки крымскотатарского телеканала ATR

В "Европейской солидарности" потребовали от правительства и Офиса президента разблокирования вещания крымскотатарского телеканала ATR, сообщила народный депутат из фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко.

"Европейская Солидарность" требует от правительства и ОП (Офис президента – ИФ) немедленно разблокировать вещание единого крымскотатарского канала. Это обязанность государства - поддержать речи, культуру, традиции крымских татар", - написала Геращенко в Фейсбуке.

По словам нардепа, канал заблокировали в связи с якобы нехваткой финансирования.

"Перекрыть кислород АТR накануне 6 годовщины аннексии Крыма - это не просто безумный и бездумный шаг. Это реальное преступление. "Гуманитарная политика" нынешней власти... это и есть политика реванша", - резюмировала Геращенко.