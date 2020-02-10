Политика

20:02 10.02.2020

Генпрокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии дела - заявление пресс-службы партии "Европейская солидарность"

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Генпрокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии дела - заявление пресс-службы партии "Европейская солидарность"

Генеральная прокуратура Панамы отказала экс-заместителю главы администрации президента Виктора Януковича Андрею Портнову в закрытии уголовного дела в его отношении, сообщает в понедельник пресс-служба партии "Европейская солидарность" со ссылкой на генерального секретаря Генпрокуратуры Панамы Делия де Кастро.

Как говорится в направленном в Украину документе, "Панама расследует уголовное дело против Андрея Портнова №201900064015 по факту возможного совершения им преступлений против правосудия путем фальсификации фактов, клеветы во время судебного разбирательства, дачи заведомо ложных показаний, а также преступлений против экономической безопасности путем распространения ложных сведений".

"Еще в октябре прошлого года Генпрокуратура Панамы закрыла инициированное Портновым дело против Петра Порошенко в связи с отсутствием состава преступления. И на основе ложных показаний Портнова открыла дело против него, которое сам Портнов безрезультатно пытается закрыть. Очевидно, без Печерского суда это сложно сделать. Теперь в панамском деле против Портнова за дачу под присягой лживых показаний против Порошенко, сам Порошенко признан потерпевшим", - говорится в сообщении пресс-службы партии.

В "Европейской солидарности" отметили, что большинство дел против лидера партии Порошенко открыто Государственным бюро расследований именно после заявлений Портнова, и по всем фактам адвокаты Порошенко обратились с заявлениями, требуя привлечь соратника Януковича к ответственности за заведомо ложные сообщения о преступлении, что влечет за собой уголовную ответственность.

"Но ГБР - это орудие политических репрессий Офиса президента, который поставил задачу во что бы то ни стало остановить активность оппозиционного лидера Петра Порошенко и уничтожить его политическую репутацию", - говорится в заявлении.

Теги: #панама #евросолидарность #портнов
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