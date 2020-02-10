Азербайджан не будет выполнять "требования" Совета Европы - Алиев

Ряд международных организаций предвзято подходят к оценке внеочередных парламентских выборов в Азербайджане, заявил президент Ильхам Алиев.

"Мы уже давно привыкли к негативным заключениям ряда международных наблюдательных миссий. Иногда эти заключения готовятся еще до проведения выборов, причем не самими организациями, а в других местах, а затем передаются им. Мы неоднократно наблюдали подобное", - сказал Алиев в понедельник, принимая делегацию во главе с руководителем турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамилем Айрымом, сообщает сайт главы государства.

Президент отметил, что последним проявлением негативного отношения к Азербайджану со стороны Совета Европы стала резолюция (по "Делу об информации в связи с политическими заключенными в Азербайджане" - ИФ), "которая построена на лжи".

"Принятие подобной резолюции на самом деле является грубейшим вмешательством в парламентские выборы. Во-первых, эта резолюция сфабрикованная, и мы ее не принимаем. Мы отвергаем все обвинения, которые выдвинуты против нас и не будем выполнять так называемые требования, которые поставлены перед нами. Во-вторых, тот факт, что данная резолюция была принята незадолго до парламентских выборов, показывает отрицательное и несправедливое отношение к Азербайджану", - заявил Алиев.