Зеленский подписал закон об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп при градостроительстве

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности" № 473-IX, который Верховная Рада приняла 16 января 2020 года.

"Закон дает определение понятий "маломобильные группы населения" и "средства беспрепятственного доступа к объектам". Он предусматривает конкретные мероприяти\, позволяющие приспособить жилье и окружающую среду с потребностями лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности", - отмечает пресс-служба президента в понедельник.

Согласно закону, обустройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в частности, к подъездам и/или квартирам в жилых домах, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения может осуществляться при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.