Политика

12:25 10.02.2020

Министерская встреча в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции не планируется - Ишингер

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Министерская встреча в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции не планируется - Ишингер

Планов проводить встречу в "нормандском формате" по украинскому урегулированию на уровне министров в Мюнхене нет, сообщил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

"Мне неизвестно, что есть какое-либо конкретное планирование переговоров на министерском уровне. Формальная встреча в "нормандском формате", по моим данным, не запланирована", - сказал Ишингер журналистам в Берлине в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров во всего мира. В этом году конференция пройдет c 14 по 16 февраля, традиционное место проведения мероприятия - отель "Байеришер хоф" в центре Мюнхена.

В "нормандский формат" урегулирования ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Теги: #нормандский_формат #мюнхенская_конференция #ишингер
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