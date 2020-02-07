Арахамия спрогнозировал принятие закона о рынке земли в апреле, предложил журналистам взять отпуск

Украинский парламент будет голосовать за принятие во втором чтении и в целом законопроекта о рынке земли сельскохозяйственного назначения в середине апреля, прогнозирует глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Если с такой скоростью будем двигаться, то где-то 16-17 апреля", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах Рады в пятницу.

Он предложил журналистам идти в отпуск, поскольку в Раде "будет скучно и не будет никаких новостей".

Как сообщалось, в настоящее время рассмотрено 216 поправок к законопроекту №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Депутаты продолжат работу над законопроектом на следующей пленарной неделе 18-21 февраля.

Согласно календарному плану третьей сессии Верховной Рады IX созыва 10-14 февраля депутаты работают в комитетах и комиссиях.

При подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли предложено 4018 поправок.