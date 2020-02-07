Политика

11:23 07.02.2020

В "Слуге народа" намерены сократить время рассмотрения законопроекта о рынке земли

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В "Слуге народа" намерены сократить время рассмотрения законопроекта о рынке земли

Рассмотрение парламентом законопроекта №2078 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" может занять от трех до пяти пленарных недель, заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы вчера посчитали приблизительно и вышло от трех до пяти пленарных недель. Мы последовательно заявляем, что нас не устраивает такой темп. Мы не можем в тех условиях, в которых сейчас находится Украина, позволить себе два-три месяца рассматривать один законопроект", - сказал Корниенко в пятницу журналистам в кулуарах парламента.

Он добавил, что на следующей неделе необходимо будет вести дискуссию между фракциями о дальнейшем рассмотрении законопроекта №2078 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Теги: #земля #законопроект #слуга_народа
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