Политика

18:55 06.02.2020

Глава МИД Дании в пятницу посетит Донбасс

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Глава МИД Дании в пятницу посетит Донбасс

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод сообщил, что в пятницу планирует посетить Донбасс, в том числе неподконтрольную правительству территорию.

"Как действительно уже сказал господин министр, мой последний визит в Киев был в 2014 году, в мае 2014 года я был в Донецке и видел, что там происходило, тот сплошной хаос, людей на улицах. Тогда уже начинались настоящие боевые действия. Для меня честь быть тут снова, я действительно собираюсь снова поехать в Донецк завтра", - сказал Кофод на совместной с главой МИД Украины Вадимом Пристайко пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Дания осуждает незаконную аннексию Крыма и агрессию на Донбассе и на всех переговорах подтверждает поддержку независимости, суверенности и территориальной целостности Украины.

"Мы абсолютно уверенны, что Россия должна все выполнять свои обязательства, и Дания придерживается такой позиции. Конечно, это позиция ЕС, и именно поэтому мы в прошлом году обновили, фактически, наши санкции, наше давление на Россию, именно с этой целью", - отметил Кофод.

Теги: #ордло #дания #визит
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