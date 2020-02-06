Причастные к смерти журналиста Шеремета должны предстать перед судом - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Все причастные к смерти журналиста Павла Шеремета должны предстать перед судом, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"В декабре 2019 года (украинская – ИФ) власть объявила о пятерых лицах в связи с делом Павла Шеремета… Я слышал, что еще много, что должно быть сделано в этом расследовании. Думаю, что это абсолютно необходимо, чтобы все причастные предстали перед судом", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Также Дезир обратил внимание на необходимость расследования атаки на украинскую активистку Екатерину Гандзюк.

"Я хочу подчеркнуть, что мы были шокированы преступлением против Екатерины Гандзюк, которая умерла в ноябре 2018 года. Пять мужчин были осуждены к тюремным срокам от 3 до 6,5 лет за организацию и осуществление атаки на Екатерину Гандзюк. Но очевидно, что больше людей были причастны", - отметил он, подчеркнув важность того, чтобы все причастные к этой атаке предстали перед судом и понесли ответственность.

Дезир сообщил, что запугивание, преследование медиа в Украине продолжают иметь место, и он регулярно поднимает этот вопрос на переговорах с украинскими властями.

"Смерть журналиста и блогера Вадима Комарова в Черкассах в июне 2019 года была напоминанием об опасности, с которой встречаются журналисты, включая местных журналистов, особенно расследующих коррупционные темы", - сказал Дезир.

Он указал на то, что пока что нет никаких признаков прогресса в расследовании нападения на Комарова, и подчеркнул, что безнаказанность в таком случае является недопустимой.

Также Дезир добавил, что ОБСЕ продолжает призывать к освобождению всех гражданских журналистов, находящихся в заключении, таких как Нариман Мемединов, Осман Арифмеметов, Рустам Шейхалиев, Ремзи Бекиров. Также он добавил, что во время визита в Украину встретится с журналистом Станиславом Асеевым, освобожденным из плена боевиков в оккупированном Донецке.

Также Дезир коснулся темы обысков на украинском телеканале "1+1".

"Мы обеспокоены этими обысками в ньюзруме. Ньюзрум не должен быть местом, куда должны приходить службы безопасности. Очень важно, чтобы журналисты могли осуществлять их обязанности без давления. Очень важно также удостовериться, что принцип защиты журналистских источников, уважается. Если были какие-то правонарушения - как я понимаю, хотели узнать, как разговор записывался – это то, что, конечно, судебная система может расследовать", - пояснил Дезир.