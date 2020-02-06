Политика

15:45 06.02.2020

Дубилет считает, что сейчас не время вводить продажу мобильных сим-карт по паспортам

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Дубилет считает, что сейчас не время вводить продажу мобильных сим-карт по паспортам

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет считает, что на сегодняшний день не время вводить продажу мобильных сим-карт в привязке к паспортам.

"Это дополнительная регуляция. Если мы сделаем регуляцию, что ты покупаешь сим-карту только по паспорту, это дополнительная нагрузка и для граждан, и для бизнеса", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли в Украине введена привязка мобильных сим-карт к паспортам.

Министр подчеркнул, что сейчас фокус украинской власти должен быть в том, чтобы как можно больше все дерегулировать, а потом уже "докручивать гайки", если будет такая потребность.

"Сейчас так много реформ в области дерегуляции, что отвлекать и наше внимание, и внимание общества не время, как и вызывать этим дополнительное общественное беспокойство", - отметил Дубилет.

Теги: #дубилет #мобильная_связь
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