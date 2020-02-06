Политика

10:08 06.02.2020

Большинство фракции "Слуга народа" на заседании поддержали законопроект о рынке земли

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Большинство фракции "Слуга народа" на заседании поддержали законопроект о рынке земли

Фракция "Слуга народа" на заседании при участии президента Украины Владимира Зеленского рассматривала законопроект о рынке земли.

"Речь шла о земле. Разбирали дополнительные нюансы. Будем работать в Раде вместе над этим проектом", - сказала народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая агентству "Интерфакс-Украина"

Отвечая на вопрос, примут ли сегодня законопроект о рынке земле, она сказала: "Посмотрите".

В свою очередь нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил журналистам, что большинство фракции "Слуга народа" на заседании поддержали законопроект о рынке земли.

"Большинство фракции проголосовало за поддержку законопроекта, лично я голосовал против", - сказал он.

Теги: #рынок_земли #слуга_народа
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