Большинство фракции "Слуга народа" на заседании поддержали законопроект о рынке земли

Фракция "Слуга народа" на заседании при участии президента Украины Владимира Зеленского рассматривала законопроект о рынке земли.

"Речь шла о земле. Разбирали дополнительные нюансы. Будем работать в Раде вместе над этим проектом", - сказала народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая агентству "Интерфакс-Украина"

Отвечая на вопрос, примут ли сегодня законопроект о рынке земле, она сказала: "Посмотрите".

В свою очередь нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил журналистам, что большинство фракции "Слуга народа" на заседании поддержали законопроект о рынке земли.

"Большинство фракции проголосовало за поддержку законопроекта, лично я голосовал против", - сказал он.