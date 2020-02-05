Политика

18:34 05.02.2020

Зеленский 7-8 февраля посетит Италию и Ватикан, планируется аудиенция у Папы Римского

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Зеленский 7-8 февраля посетит Италию и Ватикан, планируется аудиенция у Папы Римского

Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля осуществит визит в Итальянскую Республику.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, во время визита запланированы встречи Зеленского с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

8 февраля состоится официальный визит президента Зеленского в Ватикан.

Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска.

Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера.

Теги: #ватикан #зеленский
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