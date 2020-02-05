Политика

14:11 05.02.2020

Украинцы считают самыми важными проблемами страны войну на Донбассе и низкий уровень зарплат и пенсий - опрос

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Украинцы считают самыми важными проблемами страны войну на Донбассе и низкий уровень зарплат и пенсий - опрос

Большинство граждан Украины считают самой острой проблемой страны продолжающуюся войну на Донбассе, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" в январе 2020 года.

Так, отвечая на вопрос "Какие проблемы страны сейчас лично для Вас наиболее важны?" войну на востоке Украины назвали 67,2% респондентов. Также среди важных назывались социально-экономические проблемы – низкий уровень зарплат и пенсий (52,3%), повышение коммунальных тарифов (37,5%), рост цен на основные товары и инфляция (27,1%).

Исследователи отмечают, что в течение нескольких последних месяцев важность двух проблем – войны на Донбассе и роста коммунальных тарифов – продолжает расти.

Кроме того, значительная часть респондентов включила в список актуальных проблем безработицу (21,9%), коррупцию в органах центральной власти (15,5%), социальное расслоение общества 914,5%) и недоступность качественной медицинской помощи (14,1%).

Наименее важными опрошенные признали такие проблемы, как недоступность качественного образования (1,9%) и нехватку свободы слова и демократии (0,3%).

Оценивая развитие ситуации в стране в целом, большинство респондентом заявили, что в некоторых сферах события развиваются правильно, в то время как в других – нет. Этот вариант из предложенных выбрали 51,8% опрошенных. Ещё 24,6% респондентов заявили, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. Положительно оценивают происходящее в стране только 18% респондентов.

Опрос проводился в период с 20 по 27 января 2020 года среди 2 тысяч респондентов во всех областях Украины, без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативная для населения Украины в возрасте от 18 лет по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования +/– 2,1% с вероятностью 0,95. Опрос проводился методом личного формализованного интервью по месту проживания респондента.

Теги: #социс #соцопрос
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