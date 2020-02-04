Политика

14:55 04.02.2020

В Минских соглашениях есть пункты, которые заслуживают уточнения – посол Франции в Украине

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В Минских соглашениях есть пункты, которые заслуживают уточнения – посол Франции в Украине

 В тексте Минских соглашений есть пункты, которые заслуживают уточнения, пояснения и детализации, особенно, что касается последовательности действий, заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"В то же время очевидно, что в самом тексте Минских соглашений есть пункты, которые не являются определенными, которые заслуживают уточнения, пояснения и детализации. Особенно это касается последовательности действий. Нужно, чтобы эксперты собрались за столом и детализировали пункты", - сказал дипломат в интервью, опубликованном на сайте "hromadske" во вторник.

В то же время посол подчеркнул, что это не значит, что надо отказаться от «Минска», так как нет другой возможности, кроме Минских соглашений, ведь они были подписаны Украиной, и именно они являются основой.

"Эти соглашения нужно взять за основу, дальше могут быть интерпретации", - пояснил де Понсен.

Теги: #посол_франции #минские_соглашения
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