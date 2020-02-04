Рада отклонила законопроект Зеленского о расширении полномочий президента при назначении руководителей ГБР и НАБУ

Верховная Рада не поддержала постановление об одобрении сроков подготовки изменений в законопроект №1014 "Об изменениях в ст.106 Конституции Украины", которым президенту предлагается предоставить право создавать независимые регуляторные органы, а также назначать и увольнять директоров Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение на заседании во вторник проголосовали 214 народных депутатов из 226 минимально необходимых.

Законодательная инициатива была внесена в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским, однако Конституционный суд признал частично неконституционными положения законопроекта об изменениях в Основной закон в части расширения полномочий главы государства при назначении руководителей НАБУ и ГБР.

После этого по представлению профильного парламентского комитета – по вопросам правовой политики – Верховная Рада должна была одобрить сроки подготовки изменений в законопроект.

Однако по результатам голосования за данное постановление, решение по этому вопросу принято не было. В соответствии с ч.9 ст.149 закона Украине "О регламенте Верховной Рады",, такой документ считается отклоненным.