В рамках астанинских и сочинских договоренностей все должны выполнять свои обязательства по Сирии - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает стороны астанинских и сочинских договоренностей выполнять свои обязательства.

"К сожалению, этим утром силы режима в том же Идлибе применили воздушный удар, вследствие которого трое гражданских и пятеро военных погибли. Мы не можем с этим мириться. Был дан ответ на такие действия. Сейчас мы и с воздуха и с земли применяем соответствующие меры и продолжим их применять. Я уверяю, что в рамках астанинских и сочинских договоренностей все должны выполнять свои обязанности. Мы будем продолжать работать в этом направлении", - сказал Эрдоган в ходе совместного заявления с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник.

Также Эрдоган заявляет, что Турция продолжает осуществлять меры по расселению беженцев, в первую очередь на территории самой Сирии.

"Мы берем территорию 30-40 км вглубь за сирийскую границу и расселим там этих людей", - добавил Эрдоган.

По его словам, на первом этапе будет оборудовано 25-30 тыс. единиц временного жилья.