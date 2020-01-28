Политика

13:02 28.01.2020

ЕС расширил санкционный список еще на 7 лиц, причастных к незаконным выборам в оккупированном Крыму

1 мин читать
ЕС расширил санкционный список еще на 7 лиц, причастных к незаконным выборам в оккупированном Крыму

Европейский Союз внес в санкционный список семерых человек, так называемых губернаторов и членов избирательной комиссии, причастных к незаконным выборам, которые прошли в сентябре 2019 года на полуострове Крым, оккупированном РФ.

Соответствующее решение принято во вторник в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС по общим вопросам без обсуждения во исполнение одобренного днем ранее Комитетом постоянных представителей стран-членов ЕС решения.

Санкции применены за "подрыв территориальной целостности Украины".

Решение будет обнародовано в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", в списке – т.н."временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя" Михаил Развожаев, т.н."председатель Совета министров Республики Крым" Юрий Гоцанюк, т.н. "председатель Законодательного собрания Севастополя" в 2016-19 гг, в настоящее время – т.н. "заместитель Законодательного собрания Севастополя" Екатерина Алтабаева.

Должности остальных четырех - С.Даниленко, Л.Бачова, К.Перкова и В.Немуова – установить не удалось.

Теги: #крым #евросоюз #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:04 27.01.2020
Судья Ялтинского горсуда осужден за госизмену

Судья Ялтинского горсуда осужден за госизмену

11:32 26.01.2020
На Шестом заседании Совета Ассоциации Украина-ЕС обсудят политику безопасности ситуации на Донбассе и дела аннексированного Крыма

На Шестом заседании Совета Ассоциации Украина-ЕС обсудят политику безопасности ситуации на Донбассе и дела аннексированного Крыма

16:16 25.01.2020
Путин поручил проверить приговор активисту Котову, выступавшему против аннексии Крыма

Путин поручил проверить приговор активисту Котову, выступавшему против аннексии Крыма

22:06 24.01.2020
Зеленский подчеркивает, что Украина намерена вернуть все оккупированные территории

Зеленский подчеркивает, что Украина намерена вернуть все оккупированные территории

08:34 24.01.2020
С 9 февраля дети до 16 лет смогут самостоятельно пересекать админграницу с Крымом по ID-паспорту

С 9 февраля дети до 16 лет смогут самостоятельно пересекать админграницу с Крымом по ID-паспорту

17:35 23.01.2020
Прокуратура Крыма начала уголовное производство по факту незаконного задержания гражданина Украины в Симферопольском районе

Прокуратура Крыма начала уголовное производство по факту незаконного задержания гражданина Украины в Симферопольском районе

12:18 23.01.2020
Зеленский: работаем над освобождением удерживаемых лиц как с оккупированных территорий, так и всех, кто находится в России, включая крымских татар

Зеленский: работаем над освобождением удерживаемых лиц как с оккупированных территорий, так и всех, кто находится в России, включая крымских татар

13:05 22.01.2020
Фигуранта севастопольской группы по делу "Хизб ут-Тахрир" Ваитова освободили из российской колонии - СМИ

Фигуранта севастопольской группы по делу "Хизб ут-Тахрир" Ваитова освободили из российской колонии - СМИ

10:44 22.01.2020
Судью оккупационного российского суда в Крыму приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену

Судью оккупационного российского суда в Крыму приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену

15:50 21.01.2020
16 участникам "Самообороны Крыма" сообщено подозрение за последние 3 месяца – прокуратура АР Крыма

16 участникам "Самообороны Крыма" сообщено подозрение за последние 3 месяца – прокуратура АР Крыма

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Кремле назвали неприемлемым заявление Зеленского о том, что причиной начала Второй мировой и Холокоста стал "сговор тоталитарных режимов"

Албания заверяет, что достижение устойчивого перемирия на Донбассе будет номером один на повестке дня ее председательства в ОБСЕ

Посольство Украины в Италии обнародовало открытое письмо к руководству итальянского телеканала, в эфире которого Украину назвали "Малой Россией"

Зеленский считает, что Украина и Польша смогли снизить градус эмоций вокруг проблемных вопросов прошлого

Зеленский: Европа и мир не имеют права молчать, как в 1939 году во время сговора тоталитарных режимов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Кремле назвали неприемлемым заявление Зеленского о том, что причиной начала Второй мировой и Холокоста стал "сговор тоталитарных режимов"

Владислав Сурков по-прежнему де-юре остается помощником президента – Песков

Порошенко в Брюсселе: Президент РФ должен нести ответственность за агрессию против Украины

Албания заверяет, что достижение устойчивого перемирия на Донбассе будет номером один на повестке дня ее председательства в ОБСЕ

Посольство Украины в Италии обнародовало открытое письмо к руководству итальянского телеканала, в эфире которого Украину назвали "Малой Россией"

Байден уверен, что Трамп плохо защитит США от коронавируса

Порошенко предложил инициировать принятие Европарламентом резолюции в поддержку Украины

Медведчук: Эксперименты над "Укрзализныцей" – демонстрация безответственности Кабмина

"Батькивщина" предлагает ограничить максимальную зарплату руководителей бюджетных предприятий 10 минимальными зарплатами

Зеленский надеется, что польские инвесторы оценят реформы и улучшение бизнес-климата в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА