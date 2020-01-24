Нардеп Гончаренко подал в ВР законопроект о запрете использования смартфонов в школе во время уроков

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду законопроект, запрещающий использование смартфонов в школе во время уроков.

"Очевидно, что в настоящее время современные гаджеты предоставляют доступ к любой информации, что является определенным преимуществом. Однако, с другой стороны, это также и обширный доступ к играм и социальным сетям, что может отвлекать от учебного процесса. Кроме того, постоянное "зависание" в телефоне вызывает не только большую нагрузку на глаза и малоподвижный способ жизни, а и приводит к замкнутости детей, к сокращению общения со сверстниками и родителями в реальной жизни, а также к распространению жестокой онлайн-травли", - написал он в своем Telegram-канале в пятницу.

При этом Гончаренко отметил, что запрет не будет распространяться на использование гаджетов во время перемен, а также непосредственно для занятий, если это будет необходимо.

"Запрет на разнообразные гаджеты в школах уже действует во Франции, Греции, некоторых штатах США. Поэтому я подготовил и подал законопроект, чтобы и в украинских школах ограничили использование смартфонов на уроках. Это должно помочь детям сосредоточится на занятиях, научится общаться друг с другом и уменьшить количество случаев интернет-булинга", - добавил нардеп.