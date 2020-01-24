Политика

16:06 24.01.2020

Нардеп Гончаренко подал в ВР законопроект о запрете использования смартфонов в школе во время уроков

1 мин читать
Нардеп Гончаренко подал в ВР законопроект о запрете использования смартфонов в школе во время уроков

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду законопроект, запрещающий использование смартфонов в школе во время уроков.

"Очевидно, что в настоящее время современные гаджеты предоставляют доступ к любой информации, что является определенным преимуществом. Однако, с другой стороны, это также и обширный доступ к играм и социальным сетям, что может отвлекать от учебного процесса. Кроме того, постоянное "зависание" в телефоне вызывает не только большую нагрузку на глаза и малоподвижный способ жизни, а и приводит к замкнутости детей, к сокращению общения со сверстниками и родителями в реальной жизни, а также к распространению жестокой онлайн-травли", - написал он в своем Telegram-канале в пятницу.

При этом Гончаренко отметил, что запрет не будет распространяться на использование гаджетов во время перемен, а также непосредственно для занятий, если это будет необходимо.

"Запрет на разнообразные гаджеты в школах уже действует во Франции, Греции, некоторых штатах США. Поэтому я подготовил и подал законопроект, чтобы и в украинских школах ограничили использование смартфонов на уроках. Это должно помочь детям сосредоточится на занятиях, научится общаться друг с другом и уменьшить количество случаев интернет-булинга", - добавил нардеп.

Теги: #уроки #гончаренко #школа #смартфоны #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:07 20.01.2020
Если бы мы не нарушали регламент, то не приняли бы и четверти законопроектов - Разумков

Если бы мы не нарушали регламент, то не приняли бы и четверти законопроектов - Разумков

15:34 20.01.2020
Нардеп Гончаренко ожидает внесения Зеленским в декларацию его поездки в Оман

Нардеп Гончаренко ожидает внесения Зеленским в декларацию его поездки в Оман

20:01 17.01.2020
Зеленский просит премьера Гончарука и его правительство наладить конструктивное взаимодействие с Верховной Радой Украины

Зеленский просит премьера Гончарука и его правительство наладить конструктивное взаимодействие с Верховной Радой Украины

23:42 16.01.2020
Профильный комитет Рады рассмотрит вопрос увольнения министра развития громад Бабак и назначение Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития территорий

Профильный комитет Рады рассмотрит вопрос увольнения министра развития громад Бабак и назначение Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития территорий

19:02 15.01.2020
Нардеп Гончаренко направил в СБУ и Минобороны запросы о поездке Зеленского в Оман

Нардеп Гончаренко направил в СБУ и Минобороны запросы о поездке Зеленского в Оман

13:47 15.01.2020
Кабмин отменил назначение Рубанки главой правления "Укрсветлизинга"

Кабмин отменил назначение Рубанки главой правления "Укрсветлизинга"

13:42 15.01.2020
Кабмин назначил заместителей глав Нацагентства госслужбы и Миграционной службы - нардеп Гончаренко

Кабмин назначил заместителей глав Нацагентства госслужбы и Миграционной службы - нардеп Гончаренко

13:03 15.01.2020
Кабмин назначил членов Нацкомиссии по стандартам государственного языка

Кабмин назначил членов Нацкомиссии по стандартам государственного языка

22:01 14.01.2020
Рада поддержала в первом чтении законопроект о детенизации рынка металлолома

Рада поддержала в первом чтении законопроект о детенизации рынка металлолома

20:24 14.01.2020
Рада одобрила рекомендации по безопасности деятельности журналистов в Украине

Рада одобрила рекомендации по безопасности деятельности журналистов в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина хочет видеть большие инвестиции – Зеленский на встрече с деловыми кругами Израиля

Песков: встреча Путина с Зеленским до апрельской встречи в "нормандском формате" пока не планируется

"Голос" требует уволить адвоката Януковича Бабикова с ГБР

Зеленский рассказал Нетаньяху о спасавших евреев украинцах во время Второй мировой

Депутаты от "Евросолидарности" пришли в ГБР с требованием не допустить назначения адвоката Януковича и прекратить политические преследования

ПОСЛЕДНЕЕ

В Париже на ура встретили идею межпарламентского измерения "нормандского формата" - Медведчук

ГБР работает в интересах РФ своей позицией в делах по Керченскому проливу и Минским соглашениям, считает Порошенко

Порошенко считает, что ГБР препятствует его международной деятельности

Лукашенко мобильный телефон приносит адъютант

Зеленский на встрече со спикером Кнессета подчеркнул важность ратификации Израилем соглашения о ЗСТ с Украиной

Украина хочет видеть большие инвестиции – Зеленский на встрече с деловыми кругами Израиля

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ обеспокоен законопроектом Минкульта о дезинформации

Лукашенко: Беларусь не может быть частью какой-либо страны, даже братской России

Публичные заявления и призывы, которые содержат политические оценки деятельности адвокатов, нарушают Конституцию Украины – САУ

Песков: встреча Путина с Зеленским до апрельской встречи в "нормандском формате" пока не планируется

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА