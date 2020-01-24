Политика

12:20 24.01.2020

Зеленский обсудил с Нетаньяху проблему отказов украинцам во въезде в Израиль

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Зеленский обсудил с Нетаньяху проблему отказов украинцам во въезде в Израиль

 Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху проблему многочисленных отказов украинским гражданам во въезде в Израиль.

"Решение этого вопроса должно оставаться в фокусе особого внимания причастных органов обеих стран. Стороны должны продолжить совместную работу с целью урегулирования ситуации в ближайшее время", - заявил Зеленский во время встречи в рамках рабочего визита в Израиль, сообщает пресс-служба президента.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Украина и Израиль заявили о создании совместной полицейской оперативной группы для улучшения ситуации во время прохождения гражданами обеих стран пограничного контроля/

Теги: #зеленский #нетаньяху
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