Политика

13:47 22.01.2020

Президентом Греции впервые избрана женщина

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Президентом Греции впервые избрана женщина

Депутаты парламента Греции избрали президентом страны Екатерину Сакелларопулу, которая до этого занимала пост председателя Государственного совета, сообщает греческое издание "Катимерини".

"За" кандидатуру 63-летней Сакелларопулу проголосовал 261 из 300 парламентариев.

К выполнению обязанностей новый президент Греции приступит 13 марта.

Сакелларопулу стала первой женщиной, занявшей пост президента Греции.

Агентство Associated Press отмечает, что в Греции исторически очень небольшое число женщин занимают высокие посты в политической сфере. В частности, в настоящий момент 17 из 18 высокопоставленных должностей в правительстве занимают мужчины.

Президент в Греции избирается на пять лет, не обладает значительными полномочиями. Политическая власть сосредоточена в руках премьер-министра.

На посту президента Греции Сакелларопулу сменит Прокописа Павлопулоса, который занимал этот пост с 13 марта 2015 года.

Поздравления избранному президенту Греции направил председатель Европейского совета Шарль Мишель. "Я хочу поздравить Екатерину Сакелларопулу с ее избранием на пост нового президента Греции. Избранием первой женщина на пост главы государства - это великолепный сигнал. Я верю, что Греция продолжит способствовать дальнейшему развитию Евросоюза", - написал Мишель в Twitter.

Теги: #президент #греция #женщина
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