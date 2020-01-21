Политика

17:05 21.01.2020

Денисова обратилась к председателю ОБСЕ с просьбой включить её в мониторинговые визиты на оккупированные территории Донбасса

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Денисова обратилась к председателю ОБСЕ с просьбой включить её в мониторинговые визиты на оккупированные территории Донбасса

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю ОБСЕ Эди Раме с просьбой привлечь её к мониторинговым визитам ОБСЕ, которые проводятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Во время разговора отметила, что я как уполномоченный Верховной Рады по правам человека не имею доступа на неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупированного Крыма, хотя, согласно предоставленным мне полномочиям, осуществляю парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина на этих территориях. Обратилась с просьбой, чтобы господин Рама приобщил меня к мониторинговым визитам ОБСЕ, которые осуществляются на оккупированной части Донбасса", - сообщила Денисова на своей странице в Facebook по итогам совместного с Рамой рабочего визита в зону проведения операции Объединенных сил.

Как сообщалось, во время визита Денисова также представила главе ОБСЕ отчет о гражданах Украины, которые продолжают удерживаться в пенитенциарных учреждениях на оккупированных территориях и должны быть переданы на подконтрольные правительству территории для дальнейшего отбывания наказания.

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании и министр по иностранным делам и делам Европы Эди Рама находится с визитом в Украине. В понедельник он встречался с президентом Владимиром Зеленским, спикером Рады Дмитрием Разумковым, главой МИД Вадимом Пристайко.

Теги: #обсе #ордло
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