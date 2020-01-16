Дубинский заявил, что не имеет отношения к "пленкам Гончарука"

Народный депутат Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") заявил, что не имеет отношения к опубликованным в сети записям, на которых возможно запечатлены переговоры премьер-министра Алексея Гончарука с чиновниками Кабинета министров и Национального банка.

"Я не имею к этому никакого отношения и был также удивлен, услышав эти пленки", - заявил Дубинский в четверг журналистам в кулуарах парламента.

Как сообщалось, ранее ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривни. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие, кроме Гончарука, заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники во фракции "Слуга народа", запись активно обсуждалась на заседании фракции в среду вечером. Звучали, в частности, предложения о выражении недоверия премьер-министру, однако они не были поддержаны большинством. Ранее Верховная Рада утвердила программу правительства, что делает невозможным его отставку в связи с недоверием в течение года. Позднее ряд телеграм-каналов сообщил также о поданном премьер-министром заявлении об отставке.

Позже Ковалив опровергла свое участие в совещании. Пресс-служба Кабинета министров сообщила, что не располагает информацией о подлинности распространенной аудиозаписи, а информация о заявлении об отставке не соответствует действительности. Сам Гончарук заявил, что против команды президента и правительства "работает много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось".