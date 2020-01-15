Политика

16:17 15.01.2020

Кабмин поддержал указ президента о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финразведки стран СНГ

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Кабмин поддержал указ президента о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финразведки стран СНГ

Кабинет министров поддержал указ президента о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.

"Украина продолжает выходить из международных договоров, подписанных в рамках СНГ. Сегодня Кабмин поддержал проект указа президента о выходе из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран-участниц СНГ", – написало Министерство финансов в Facebook в среду по итогам правительственного заседания.

"Этот шаг обеспечит сокращение обязательств Украины в рамках СНГ и будет благоприятствовать защите национальных интересов страны", – добавил Минфин.

Теги: #снг #кабмин
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