Кабмин поддержал указ президента о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финразведки стран СНГ

Кабинет министров поддержал указ президента о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.

"Украина продолжает выходить из международных договоров, подписанных в рамках СНГ. Сегодня Кабмин поддержал проект указа президента о выходе из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран-участниц СНГ", – написало Министерство финансов в Facebook в среду по итогам правительственного заседания.

"Этот шаг обеспечит сокращение обязательств Украины в рамках СНГ и будет благоприятствовать защите национальных интересов страны", – добавил Минфин.