Украина намерена направить исполкому СНГ отказ от участия в Соглашении о защите интересов государств рублевой зоны

Украина намерена направить исполнительному комитету СНГ отказ от участия в Соглашении о защите интересов государств рублевой зоны в случае введения отдельными государствами национальной валюты, свидетельствует проект соответствующего президентского распоряжения в повестке заседания Кабинета министров.

"Проектом распоряжения предусмотрено принять решение о направлении исполнительному комитету СНГ уведомление о намерении Украины не становиться участником Соглашения о защите интересов государств рублевой зоны в случае введения отдельными государствами национальной валюты", – говорится в пояснительной записке к документу.

Помимо этого, Кабмин намерен рассмотреть проект президентского указа о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ.

"Проектом указа предусмотрен выход Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств, который предоставит право Украине сотрудничать с подразделениями финансовой разведки стран СНГ в рамках отдельно заключенных меморандумов о взаимопонимании", - говорится в пояснительной записке к указу президента.

Как сообщалось, Соглашении о защите интересов государств рублевой зоны в случае введения отдельными государствами национальной валюты было заключено между государствами-участниками СНГ 6 июля 1992 года, а Соглашение о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ - 8 апреля 2013 года.