Политика

18:41 10.01.2020

Мы рассматриваем все версии авиакатастрофы в Тегеране и не отбрасываем ни одну

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Мы рассматриваем все версии авиакатастрофы в Тегеране и не отбрасываем ни одну

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не отбрасывает ни одной из версий причин крушения украинского самолета "МАУ" в Иране и хочет справедливого расследования происшествия.

"Мы не отбрасываем ни одну из версий. Все версии рассматриваются. Наша главная задача - это абсолютно справедливо и непредубежденно установить причины этой трагедии, если кто-то виноват - найти виновных", - сказал он во время прес-брифинга в Офисе президента Украины в пятницу.

Министр отметил, что прибывшие в Иран украинские эксперты получили доступ как к обломкам и фрагментам самолета, так и "к месту падения". "Сейчас наша команда получила доступ и к черным ящикам, мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Мы также получили доступ к записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами", - сказал Пристайко.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний момент пока нет достаточно оснований говорить о наличии на остатках потерпевшего катастрофу в Иране украинского самолета веществ, которые указывают на "не натуральный" характер его крушения или теракт.

"На сегодняшний момент у нас нет достаточно оснований говорить, что на остатках самолета есть какие-то вещества, которые указывают на террористический акт или, скажем так, "не натуральную" катастрофу самолета", - сказал Пристайко.

Министр также подчеркнул, что выводы о причинах катастрофы будут сделаны после анализа всего массива информации.

Отвечая на вопрос журналистов, Пристайко сообщил, что задержка вылета Боинга из аэропорта Тегерана была вызвана перегрузом и необходимостью выгрузить часть груза.

Теги: #мау #авиакатастрофа #пристайко #иран #мид
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