Политика

17:27 10.01.2020

Козак: договоренности РФ и Белоруссии по нефти - контракты компаний, правительство не может вмешиваться

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Козак: договоренности РФ и Белоруссии по нефти - контракты компаний, правительство не может вмешиваться

Правительство не может вмешиваться в вопрос достижения договоренностей между российскими и белорусскими компаниями относительно поставок нефти, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Особенности нефтяной отрасли состоят в том, что она функционирует полностью на рыночных условиях. Цены на нефть не регулируются. Это надбавка в цене, которая существовала, которую наши белорусские коллеги предлагают централизованно отменить, потребует радикальной перестройки принципов функционирования российской этой отрасли", - сказал Козак журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", достигнуты ли договоренности между РФ и Белоруссией о поставках нефти.

"Все эти договоренности - это частные коммерческие контракты наших нефтяных компаний с "Белнефтегазом", - отметил он.

Козак добавил, что, если договоренности между компаниями будут достигнуты, правительство будет это приветствовать. "Если не договорятся, мы не можем вмешиваться. У нас административного регулирования цен на нефть нет. Там действует рыночный механизм", - сказал Козак.

Теги: #козак #рф #нефть #беларусь
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