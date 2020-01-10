Политика

16:22 10.01.2020

Госсекретарь США посетит Украину в конце января – разговор Зеленского с Помпео

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Госсекретарь США посетит Украину в конце января – разговор Зеленского с Помпео

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Майком Помпео согласовали график двусторонних контактов между странами на высшем уровне, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января", - говорится в обнародованном в пятницу сообщении.

Теги: #помпео #сша #зеленский #визит
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