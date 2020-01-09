Политика

15:55 09.01.2020

Медведчук: власть готовит ужесточение трудового законодательства и наступление на профсоюзы

2 мин читать
Медведчук: власть готовит ужесточение трудового законодательства и наступление на профсоюзы

Глава политсовета партии и народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что ряд изменений в трудовое законодательство, которые готовит Кабинет министров Украины, существенно снизят права рабочих и профсоюзов.

"То, что нынешняя власть готовит новое трудовое законодательство, существенно ограничивающее права работающих, общеизвестно. Введение такого "основания" для увольнения, как "утрата доверия", возможность увольнять женщин, находящихся в декретном отпуске, отмена индексации зарплат – это только часть планируемых Кабмином нововведений", - приводит слова сообщение Медведчука пресс-служба "ОПЗЖ".

По словам главы политсовета партии, законопроект №2584 "О дополнительных основаниях для увольнения", заслуживает отдельного внимания, поскольку он предусматривает возможность увольнять сотрудников "за невыполнение распоряжений работодателя", которые не входят в трудовые обязанности.

"Таким образом, создаются "одобренные законом" условия, когда работодатель сможет дать распоряжение, которое не входит в обязанности сотрудника, а за его невыполнение уволить. Причем работник уже в суде может доказывать, что выполнение распоряжения не было связано с его трудовыми обязанностями", - утверждает Медведчук.

Нардеп убежден, что принятие подобных изменений в Кодекс законов о труде вызовет массовые протесты в Украине, которые возглавят профсоюзы.

"Безусловно, такие нововведения в трудовое законодательство неизбежно вызовут массовые протесты в Украине. И возглавят эти протесты, естественно, профсоюзы. Профсоюзное движение в стране в последнее время заметно обновляется, профсоюзы постепенно превращаются из преимущественно соглашательских органов в более активные и действенные организации", - говорится в сообщении.

Медведчук также считает, что именно поэтому власть уже готовится противостоять профессиональным объединениям.

"Соответственно и власть готовится к борьбе с профсоюзами, о чем министр экономики Милованов фактически уже заявил в социальных сетях", - добавил глава политсовета "ОПЗЖ".

Теги: #трудовой_кодекс #медведчук #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:54 03.01.2020
Правительственный законопроект о труде не увеличит продолжительность рабочего дня и недели – юрист

Правительственный законопроект о труде не увеличит продолжительность рабочего дня и недели – юрист

09:49 02.01.2020
С 1 января вступили в силу новые нормы для электромобилей

С 1 января вступили в силу новые нормы для электромобилей

16:06 01.01.2020
С 1 января усиливается защита обличителей коррупции

С 1 января усиливается защита обличителей коррупции

01:00 01.01.2020
Депутатская неприкосновенность в Украине уже не действует

Депутатская неприкосновенность в Украине уже не действует

01:44 29.12.2019
Зеленский подписал закон об ограничении депутатской неприкосновенности

Зеленский подписал закон об ограничении депутатской неприкосновенности

19:04 28.12.2019
Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря

Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря

17:34 28.12.2019
Аграрный комитет Рады проигнорировал поправки оппозиции к закону о рынке земли - Герасимов

Аграрный комитет Рады проигнорировал поправки оппозиции к закону о рынке земли - Герасимов

13:03 28.12.2019
Президент подписал закон о соответствии деятельности НКРЭКУ требованиям Конституции

Президент подписал закон о соответствии деятельности НКРЭКУ требованиям Конституции

19:50 26.12.2019
Зеленский подписал закон об особенностях оформления документов гражданам, проживающим в зоне АТО/ООС или переселенцам

Зеленский подписал закон об особенностях оформления документов гражданам, проживающим в зоне АТО/ООС или переселенцам

15:18 25.12.2019
Зеленский подписал закон об обеспечении контроля цен на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции

Зеленский подписал закон об обеспечении контроля цен на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Джонсон пригласил Зеленского посетить Лондон

Посол Украины призвал МИД Израиля оставить дискуссии о национальной памяти историкам и экспертам

Председатель ОБСЕ в ближайшие недели посетит Украину

Беларусь начала подготовку третьего Форума регионов с Украиной

Установление причин авиакатастрофы лайнера в Иране является приоритетом для Украины – Зеленский в обращении к украинцам

ПОСЛЕДНЕЕ

Джонсон пригласил Зеленского посетить Лондон

Зеленский и Джонсон договорились ускорить подготовку нового соглашения между странами в контексте ожидаемого Brexit, обсудили упрощение визового режима для украинцев

Зеленский в разговоре с Джонсоном подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к работе совместной следственной группы в Иране

Посол Украины призвал МИД Израиля оставить дискуссии о национальной памяти историкам и экспертам

Джонсон призвал Рухани прекратить "враждебные действия" - ТВ

Председатель ОБСЕ в ближайшие недели посетит Украину

Беларусь начала подготовку третьего Форума регионов с Украиной

Трюдо обсудил с Трампом и Макроном крушение украинского самолета в Иране

США предлагают Ирану переговоры без предварительных условий

Установление причин авиакатастрофы лайнера в Иране является приоритетом для Украины – Зеленский в обращении к украинцам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА