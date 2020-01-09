Медведчук: власть готовит ужесточение трудового законодательства и наступление на профсоюзы

Глава политсовета партии и народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что ряд изменений в трудовое законодательство, которые готовит Кабинет министров Украины, существенно снизят права рабочих и профсоюзов.

"То, что нынешняя власть готовит новое трудовое законодательство, существенно ограничивающее права работающих, общеизвестно. Введение такого "основания" для увольнения, как "утрата доверия", возможность увольнять женщин, находящихся в декретном отпуске, отмена индексации зарплат – это только часть планируемых Кабмином нововведений", - приводит слова сообщение Медведчука пресс-служба "ОПЗЖ".

По словам главы политсовета партии, законопроект №2584 "О дополнительных основаниях для увольнения", заслуживает отдельного внимания, поскольку он предусматривает возможность увольнять сотрудников "за невыполнение распоряжений работодателя", которые не входят в трудовые обязанности.

"Таким образом, создаются "одобренные законом" условия, когда работодатель сможет дать распоряжение, которое не входит в обязанности сотрудника, а за его невыполнение уволить. Причем работник уже в суде может доказывать, что выполнение распоряжения не было связано с его трудовыми обязанностями", - утверждает Медведчук.

Нардеп убежден, что принятие подобных изменений в Кодекс законов о труде вызовет массовые протесты в Украине, которые возглавят профсоюзы.

"Безусловно, такие нововведения в трудовое законодательство неизбежно вызовут массовые протесты в Украине. И возглавят эти протесты, естественно, профсоюзы. Профсоюзное движение в стране в последнее время заметно обновляется, профсоюзы постепенно превращаются из преимущественно соглашательских органов в более активные и действенные организации", - говорится в сообщении.

Медведчук также считает, что именно поэтому власть уже готовится противостоять профессиональным объединениям.

"Соответственно и власть готовится к борьбе с профсоюзами, о чем министр экономики Милованов фактически уже заявил в социальных сетях", - добавил глава политсовета "ОПЗЖ".